Tesla снова перенесла выпуск Cybertruck и Roadster, а также первой бюджетной модели

Компания Tesla перенесла на 2023 год начало продаж пикапа Cybertruck и спортивного автомобиля Roadster. Над первой бюджетной моделью там пока не работают.

Об этом сообщил инвесторам основатель компании Илон Маск, пишет The New York Post.

Проблемы с производством автомобилей связаны с перебоями в цепях поставок по всему миру.

Таким образом, пикап Cybertruck и спортивный автомобиль Roadster планируют выпускать в 2023 году. Что касается бюджетной модели за $25 тысяч, то ее пока даже не разрабатывали.

«Ну, пока мы не работаем над автомобилем за $25 тысяч. В какой-то момент мы это сделаем, но у нас сейчас достаточно дел, слишком много дел, честно говоря. Итак, в какой-то момент они будут», — объяснил Маск.

Из-за таких проблем компания сейчас сфокусируется на наращивании производства автомобилей, которые она уже выпускает и продает. Маск подчеркнул, что в 2022 году Tesla не будет анонсировать новые модели.