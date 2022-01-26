Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске электронных билетов в общественном транспорте. Их должны приравнять к бумажным.

За соответствующее решение проголосовали 270 нардепов.

Законопроект был подан правительством. Он предусматривает законодательное урегулирование ввода электронных билетов в общественном транспорте.

«Целью законопроекта является использование электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа, а также создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с целью обеспечения реализации одной из ключевых реформ транспортной отрасли — внедрения электронного билета», — говорится в сообщении.

За установку образца такого билета, обязательных данных, которые должны содержаться, будет отвечать Министерство инфраструктуры. В то же время вопрос выдачи билетов для льготных перевозок будут решать местные власти.