Боб Дилан продал весь каталог своих песен. Сделку оценили в $200 миллионов

Американский музыкант Боб Дилан в июле прошлого года продал японской корпорации Sony весь каталог записанной им музыки и права на несколько будущих релизов. О заключенном договоре официально объявили только сейчас.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Я рад, что все мои записанные песни могут остаться там, где им место», — заявил сам Дилан.
По информации журнала Variety, сделку оценивают в $150—200 миллионов, она предусматривает продажу всех песен, записанных с 1962 года.
Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман) — американский певец, композитор, поэт и гитарист. В 1965 году он сменил звучание на электрическое, таким образом отколовшись от американского фолк-движения и своей ранней фан-базы, и записал культовый сингл “Like a Rolling Stone”, новаторская концепция которого считается одним из переломных моментов в поп-музыке XX века.
Дилан — один из самых коммерчески успешных музыкантов всех времен: по состоянию на 2017-й год суммарный тираж его альбомов превышал 100 миллионов копий. На протяжении карьеры он получил множество престижных наград, в том числе 12 премий «Грэмми», один «Оскар» и один «Золотой глобус».
- 7 декабря 2020 года Боб Дилан продал компании Universal Music Publishing Group права на все свои песни. В каталоге — более 600 композиций, созданных за почти 60 лет. Среди них и известные хиты исполнителя, в том числе “The Times They Are A-Changin” и “Like a Rolling Stone”.