В Камеруне перед футбольным матчем произошла масштабная давка, в которой погибли 8 человек

В Камеруне перед футбольным матчем Кубка африканских наций 24 января произошла давка. По меньшей мере, 8 человек погибли, еще 50 получили ранения.

Об этом пишет AFP.

В этот день сборная Камеруна играла против сборной Коморских Островов. Вместимость стадиона была ограничена из-за коронавируса до 60%, но на матчи камерунцев этот предел увеличивают до 80%.

Толпа пыталась попасть на поединок через одни ворота, в результате чего произошла масштабная давка. По предварительным данным, среди погибших — две 30-летние женщины, четверо 30-летних мужчин и один ребенок.

В Конфедерации африканского футбола уже отметили, что «расследуют ситуацию и пытаются получить более подробную информацию о случившемся».

Кубок африканских наций проходит с 9 января по 6 февраля в пяти городах Камеруна. Сборная-хозяйка вышла в плей-офф,в первом же матче обыграла сборную Коморских Островов со счетом 2:1 и прошла в четвертьфинал.