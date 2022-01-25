В Буркина-Фасо военные задержали президента и захватили власть

В Буркина-Фасо произошел военный переворот. Армия свергла президента, захватила органы власти и закрыла границы.

Об этом пишет Reuters.

С соответствующим заявлением военные выступили по телевидению. Они отметили, что задержали президента Роша Каборе и приостановили действие Конституции страны.

Причинами переворота военные назвали ухудшение ситуации с безопасностью, в частности неспособность президента объединить страну и противостоять распространению радикального исламизма.

Они отметили, что в ближайшее время проведут консультации со всеми слоями населения, чтобы восстановить конституционный порядок «в разумные сроки». Также военные заверили, что президента и других должностных лиц задержали без применения насилия и они находятся в безопасном месте.