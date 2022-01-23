В Атлантике нашли тело 75-летнего авантюриста Жан-Жака Савена. Он в одиночку пытался пересечь океан

В Атлантике нашли тело 75-летнего французского авантюриста Жан-Жака Савена. Он погиб при попытке в одиночке переплыть Атлантику (ему это уже удалось в 2019 году). О смерти сообщила в Facebook поздно вечером 22 декабря его группа поддержки, а подробности уже пишет CNN.

«С большой грустью мы только что узнали о смерти нашего друга Жан-Жака. Его тело нашли бездыханным в каюте его каноэ», — написано в Facebook.

1 января Савен отправился в путешествие из юго-западной Португалии и направился в сторону Понта-Делгада на Азорских островах. Контакт с командой он потерял утром 21 января. По словам его команды, он активировал два аварийных маяка с вечера четверга 20 января на пятницу 21 января, чтобы указать, что испытывает большие трудности.

В пятницу, 21 января, морские власти Португалии заметили, что лодка Савена перевернулась у Азорских островов. Водолаз смог спуститься под ватерлинию, чтобы заглянуть внутрь небольшой каюты лодки и обнаружил внутри тело Жан-Жака.

Каноэ, на котором Жан-Жак Савен отправился в путешествие. Jean Jacques Savin / Facebook

«К сожалению, на этот раз океан оказался сильнее нашего друга, так любившего парусный спорт и море», — сообщили в группе поддержки Савена.

Никакой дополнительной информации не будет, потому что команда не хочет раскрывать подробности смерти Савена и выражает свои соболезнования его семье.

Савен уже пересекал Атлантику — в конце декабря 2018 года он сел в бочкообразную капсулу и начал свое путешествие с острова Иерро на Канарских островах. Капсула на солнечной энергии была спроектирована таким образом, чтобы противостоять атакам косаток и волн, и включала кухню и спальную кровать. Жан-Жак Савен прибыл в Карибское море более чем за четыре месяца – 27 апреля 2019 года.