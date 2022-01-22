Зеленский открыл в Запорожье часть самого большого в Украине вантового моста

В Запорожье открыли первую часть самого большого в стране вантового моста. Торжественно открывал его президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщают местный сайт 061, Укринформ и Onur Group Ukraine, которая строила объект.

Мост, соединяющий два берега Днепра, строили в рамках программы «Большое строительство». Он считается самым высоким в Украине (высота пилонов 166 метров), а его протяженность — 9 километров. Эта магистраль состоит из шести развязок, в составе которых 27 сооружений, в том числе два внеклассных моста.

После официального открытия и речи Зеленского по мосту торжественно проехал автотранспорт ГСЧС, полиции и медиков. Также по мосту проехали легковые автомобили с флагами Украины, а в небе пролетел вертолет с большим флагом.