В Сербии заявили о подготовке покушения на президента Вучича. Подозревают лидера черногорской мафии

В Сербии заявили о подготовке покушения на президента Александра Вучича.

Об этом сообщили в МВД страны.

«Группа, состоящая из граждан разных стран, стремится убить президента Республики Сербии Александра Вучича», — сказал министр внутренних дел Александар Вулин.

По его словам, полиция получила информацию о планах банды от одной из стран Евросоюза 14 января через Европол.

Также Вулин рассказал, что за подготовкой убийства сербского президента стоит гражданин Черногории Радое Звицер, являющийся одним из лидеров клана Кавач, который занимается контрабандой и торговлей наркотиками. Также этот клан связывают с рядом заказных убийств, совершенных в Сербии, Черногории и других странах.

В Сербии уже выдали ордер на арест Звицера.

«Организовал ли Радое Звицер эту преступную организацию, чтобы убить президента Вучича по своему усмотрению, получил ли он приказ от своего политического руководителя, еще предстоит установить следствию», — добавил Вулин.

Информацию о готовящемся покушении на президента Вучича в эфире сербского телеканала Prva подтвердила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

По ее словам, убийство Вучича планировалось на первые две недели февраля.