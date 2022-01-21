Умер известный американский комик Луи Андерсон. Он был прототипом главного героя мультсериала «Жизнь с Луи»

В США скончался известный американский комик Луи Андерсон, ему было 68 лет. Он стал прототипом главного героя популярного мультсериала «Жизнь с Луи».

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Несколько дней назад Андерсон госпитализировали, а 21 января он умер. У комика диагностировали рак крови.

Луи Андерсон родился в 1953 году в штате Миннесота, США. В разных фильмах и сериалах начал сниматься с 1984 года.

В 1995 году Андерсон придумал мультсериал «Жизнь с Луи» и сам стал прототипом главного героя. Лента рассказывала о детстве Луи. Мультсериал стал невероятно популярным в США и других странах. Этот мультсериал получил две премии «Эмми».

В 2016—2019 годах Андерсон снимался в комедийном сериале «Баскетс», за что получил премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана.