В Германии нашли захоронения украинских солдат, пропавших во время Второй мировой войны

В Германии обнаружили останки украинских солдат, пропавших без вести более 80 лет назад.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Останки обнаружили в 2021 году в одном из районов Бремена на севере Германии, где началась подготовка к промышленному строительству. Строительную площадку планировали разместить на месте засыпанного песком бывшего кладбища времен Второй мировой войны. Среди местных место захоронения советских военнопленных и принудительных рабочих было известно как «Русское кладбище».

«Украинские дипломаты в Генеральном консульстве Украины в Гамбурге узнали о планах строительства. Конечно, мы понимали, что кладбище никакое не «русское», а советское, и что среди советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы», — написал Кулеба.

Украинские дипломаты вместе с местными активистами обратились к местным властям и настояли на важности для Украины исследования этого места и чествования всех жертв. Строительство приостановили и провели исследование.

Кулеба добавил, что после завершения войны американская армия задокументировала на кладбище 772 захоронения. Но в 1947—1948 годах были перезахоронены только 456 из них. Впоследствии раскопки по неустановленным причинам прекратили, а кладбище засыпали двухметровым слоем песка. «Более 300 захоронений могли оставаться забытыми и без должного чествования», — отметил министр.

После обращения дипломатов власти Бремена объявили о начале археологических раскопок, к которым присоединились студенты-археологи КНУ им. Тараса Шевченко. Один из них нашел жетон, принадлежавший украинскому солдату Ивану Пастернаку. Также археологи нашли останки еще двух украинских воинов — Сергея Селика (Зелика), уроженца Киевской области, и Николая Ковальчука с Волыни.

«На раскопках еще есть неидентифицированные остатки, так что вскоре нас могут ожидать новые открытия. Раскопки продлятся до марта 2022 года», — заявил Кулеба.