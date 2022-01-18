Из-за непогоды аэропорт Львова стал запасным для «Киева». Перенаправили пять самолетов

Из-за плохой погоды в Киевской области пять авиарейсов, которые должны были прибыть в аэропорт «Киев» («Жуляны»), пришлось посадить во Львове.
Об этом сообщила пресс-служба львовского аэропорта.
Во Львове сели рейсы WZZ6270 из Вроцлава, WZZ1567 из Варшавы, WZZ6232 из Пардубице, WZZ6278 из Вильнюса и WZZ6044 из Рима. Эти пять рейсов выполняет лоукост Wizz Air.
Пассажиров по прибытию пересадили на автобусы и отправили в Киев.
- Сегодня, 18 января, на территории Украины сильные порывы ветра и небольшой снег. В большинстве регионов мокрый снег. В Киеве и области порывы ветра 15—20 м/с, а также плохая видимость.