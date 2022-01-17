США и Канаду накрыл снежный шторм. Без света осталось более 100 тысяч человек

В некоторые части США и Канады зимний шторм принес сильный снегопад и гололедицу. Непогода коснулась 80 миллионов человек, в части юго-восточных штатов без света осталось более 145 тысяч человек и отменены тысячи авиарейсов.

Об этом сообщает BBC и USA Today.

В штатах Вирджиния, Джорджия, Флорида, Северная и Южная Каролина объявили чрезвычайное положение. Людей просят по возможности не выезжать на дороги. В Северной Каролине уже произошло смертельное ДТП с двумя погибшими: машина из-за непогоды съехала с дороги и врезалась в деревья. Дорожные патрули уже сообщили о сотнях аварий.

Национальная метеорологическая служба США сообщает, что в некоторых районах ожидается более 30 см снега. Снег и лед могут привести к «опасному путешествию, отключению электроэнергии и повреждению деревьев». Прогнозируется, что в Торонто, самом большом городе Канады, выпадет 20 см снега.

Кроме этого, из-за непогоды из США отменено более трех тысяч рейсов. Международный аэропорт Шарлотты Дуглас в Северной Каролине пострадал больше всех: около 90% рейсов отменены.