«Украина», «Шевченко» и «Киев» стали самыми популярными статьями украинской Wikipedia в 2021 году

Общественная организация «Викимедиа Украина» назвала самые популярные статьи украиноязычной онлайн-энциклопедии Wikipedia в 2021 году. Первые два места, как и в 2020 году, у статей про Украину и Тараса Григорьевича Шевченко.

В топ-15 самых популярных статей прошлого года вошли:

Украина (1 003 326 просмотров);

Шевченко Тарас Григорьевич (772 515);

Киев (623 777);

Леся Украинка (571 087);

Английский язык (431 688);

Украинский язык (385 842);

Франко Иван Яковлевич (372 660);

Соединенные Штаты Америки (364 183);

Вторая мировая война (364 084);

Киевская Русь (338 542);

Первая мировая война (297 766);

Елизавета II (293 809);

Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb (292 536);

Великобритания (290 323);

Львов (279 046).

Самыми популярными историческими личностями в украинской Wikipedia были Тарас Шевченко (772 515 просмотров), Леся Украинка (571 087), Иван Франко (372 660), Богдан Хмельницкий (267 095), Степан Бандера (262 961), Роксолана (222 119), Михаил Грушевский (207 683), Ярослав Мудрый (203 315), Сулейман I Великолепный (192 015) и Иван Мазепа (191 068).

Высоко в рейтинге поднялась статья о Степане Бандере, которая в 2020 году не вошла в десятку. Впервые в рейтинг вошли Роксолана и султан Османской империи Сулейман I.

Самые популярные современники — Елизавета II (293 809 просмотров), Лина Костенко (229 400), Илон Маск (222 675), Владимир Зеленский (217 505), Андрей Шевченко (186 641), Александр Усик (173 563), Петр Порошенко (165 756), Криштиану Роналду (162 152), Сергей Стерненко (158 833) и Morgenshtern (146 250).

Среди текущих событий больше всего читали статьи «Война на востоке Украины», «Список умерших в 2021 году», «Вакцина Pfizer-BioNTech против COVID-19», «Чемпионат Европы по футболу 2020», «Песенный конкурс Евровидение 2021», «Талибан», «Биткоин», «Российско-украинская война (с 2014)», «Moderna (вакцина)» и «Потери силовых структур в результате российского вторжения в Украину (с января 2021 года)».