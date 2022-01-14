В Украине за год поженились более 200 тысяч пар, а развелись — почти 30 тысяч

В течение 2021 года в Украине родились 273 772 ребенка, поженились 214 012 пар, развелись — 29 587. Больше всего детей родилось в Киеве — 29 768, Днепропетровской (19 687), Львовской (19 548), Одесской (19 435) и Харьковской 581) областях.

Об этом сообщило Министерство юстиции.

В 2021 году по сравнению с показателями 2020-го количество браков выросло на 46 038, а количество разводов — на 657.

Топ-5 регионов по количеству зарегистрированных браков:

город Киев — 25 301;

Днепропетровская область — 18 77;

Одесская область — 15 910;

Харьковская область — 15 458;

Львовская область — 13 706.

Примечательно, что в 2021 году украинцы стали чаще менять имена — 15 861 человек официально изменил данные о фамилии, имени или отчестве.