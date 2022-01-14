В этом году на лечение орфанных заболеваний выделили 2,8 миллиарда гривен

В государственном бюджете на 2022 год предусмотрено 2,8 миллиарда гривен на лечение орфанных заболеваний, в том числе гемофилии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также в бюджете заложено 11,5 миллиарда гривен, часть из которых направят на финансирование договоров управляемого доступа, в том числе и на потенциальную закупку препаратов для лечения СМА.

Государственный экспертный центр Минздрава уже провел оценку медицинских технологий препарата «Рисдиплам» (Risdiplam), чтобы включить его в перечень препаратов, закупаемых за госсредства. Этим лекарством планируют обеспечить пациентов со спинальной мышечной атрофией первого типа.

Договор на поставку лекарства заключат при условии существенного снижения стоимости от специального ценового предложения компании, которое подал заявитель — ООО «Рош Украина». Переговоры по поиску взаимовыгодных условий продолжаются.

Что такое орфанные болезни?

Это врожденные или приобретенные заболевания, которые встречаются крайне редко — реже чем один случай на 2 тысячи населения страны. Они имеют тяжелое течение. Люди с такими заболеваниями обычно нуждаются в дорогостоящем, непрерывном и пожизненном лечении.