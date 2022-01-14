Украинский теннисист Стаховский объявил о завершении карьеры

Украинский теннисист Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры. Последним турниром для него стал Australian Open 2022.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Путешествие в тысячу матчей начинается с первого удара. Спасибо, теннис, это было по-настоящему», — отметил теннисист.

Стаховский проиграл в стартовом круге отбора на турнир и решил завершить карьеру. В первый раз он принял участие в турнирах серии ATP еще в 2004 году в возрасте 18 лет.

Наивысшее достижение Стаховского — 31 место в мировом рейтинге в 2010 году. Также долгое время он был первой ракеткой Украины среди мужчин. За свою карьеру Стаховский получил четыре титула, еще столько же — в парном разряде.

Кроме того, Стаховский выступал за сборную Украины в Кубке Дэвиса с 2006 по 2021 год и стал рекордсменом по количеству побед и количеству выступлений.

О своих планах после завершения профессиональной теннисной карьеры Стаховский ничего не сообщил, однако в последнее время он активно развивает собственный бренд авторского вина. Он арендовал виноградники в Закарпатье и с 2018 года начал производить вино.