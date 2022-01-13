В Литве подали иск против Михаила Горбачева из-за штурма телецентра в 1991 году. Тогда погибли 14 человек

В Литве шесть человек подали иск к первому президенту СССР Михаилу Горбачеву из-за событий в Вильнюсе 11—13 января 1991 года. Тогда советские военные взяли штурмом телецентр и телевизионную башню в Вильнюсе, вокруг которой в оцеплении стояло несколько тысяч человек, из которых погибли 14.

Об этом сообщает DW.

Иск в Вильнюсский окружной суд подали 13 января родственники четырех погибших в событиях 13 января. Родственники обвиняют Горбачева в том, что он, как верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР, не смог помешать «международному преступлению» против литовцев.

Отметим, что руководители СССР во главе с Михаилом Горбачевым не взяли на себя ответственность за события ночи с 12 на 13 января и заявили, что не отдавали никаких приказов.