В Лос-Анджелесе продали дом, в котором снимали первые части «Кошмара на улице Вязов»

В США, в городе Лос-Анджелес за $2,98 миллиона продали дом, в котором снимали первые две части фильма «Кошмар на улице Вязов» и происходили основные события.

Об этом сообщает CNN.

Сумма, за которую продали дом, примерно на 98% больше стоимости соседних домов на этой же улице.

Голландский колониальный дом с тремя спальнями претерпел серьезные изменения после выхода фильма «Кошмар на улице Вязов» в 1984 году, хотя его внешний вид остался почти неизменным. Но остальное в доме было «переосмыслено дизайнером в середине 2000-х», поэтому он стал ярче, белее и воздушнее. Все вопиющие элементы 1980-х годов заменили, а дверь, когда-то кроваво-красная, теперь окрашена в черный цвет.

Дом ранее принадлежал режиссеру Лорин Скафариа, которая купила его в 2013 году. Он расположен в Лос-Анджелесе по адресу 1428 North Genesee Avenue. Там проходили съемки первой и второй частей фильма «Кошмар на улице Вязов».

По сюжету первой части в доме живет школьница Нэнси Томпсон со своей матерью Мардж. Во снах Нэнси преследует изуродованный мужчина в федоре и полосатом свитере, на его руке перчатка с лезвиями. Позже выясняется, что таинственный мужчина снится и ее друзьям. Вскоре Мардж рассказывает дочери правду: мужчину зовут Фредди Крюгер. При жизни он был убийцей детей, которого поймали, но отпустили из-за юридической ошибки. Тогда родители погибших детей выследили Крюгера и сожгли его заживо, а останки спрятали. Мардж забрала перчатку Крюгера (ту самую, которую Нэнси видела во сне) и прятала все это время в подвале дома. Нэнси находит способ вытащить Крюгера в реальный мир, где он попадает в ловушки, расставленные ею по всему дому, а затем девочка поджигает маньяка.