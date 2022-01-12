Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 официально перенесли на декабрь 2022 года

Украинская студия GSC Game World объявила о переносе релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Теперь выход игры назначен не на 28 апреля, а на 8 декабря 2022 года. По словам разработчиков, им нужно больше времени, чтобы реализовать все задумки и «довести игру до нужного состояния».

Несколько дней назад блогер OLDboi сообщил о грядущем переносе релиза, после чего авторы игры призвали «не доверять информации из непроверенных источников». Также OLDboi рассказал, что релиз версии игры для консоли PS5 стоит ждать в конце этого или в начале следующего года.