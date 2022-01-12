Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 официально перенесли на декабрь 2022 года

Украинская студия GSC Game World объявила о переносе релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.
Теперь выход игры назначен не на 28 апреля, а на 8 декабря 2022 года. По словам разработчиков, им нужно больше времени, чтобы реализовать все задумки и «довести игру до нужного состояния».
Несколько дней назад блогер OLDboi сообщил о грядущем переносе релиза, после чего авторы игры призвали «не доверять информации из непроверенных источников». Также OLDboi рассказал, что релиз версии игры для консоли PS5 стоит ждать в конце этого или в начале следующего года.
- Первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 представили в июле 2020 года, а в июне 2021 года — второй. По словам разработчиков, мир в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет открытым. В игре обещают масштабный нелинейный сюжет, где решения игрока будут влиять на судьбу персонажей, событий и даже на весь мир Зоны отчуждения.