Под картиной Боттичелли, которую собираются продать на аукционе за $40 миллионов, нашли скрытое изображение Мадонны с младенцем

На картине «Муж скорби», автором которой считается итальянский художник Сандро Боттичелли и которую собираются выставить на аукцион Sothebyʼs 27 января за $40 миллионов, под слоем краски обнаружили изображение Мадонны с младенцем.
Об этом сообщает The Art Newspaper.
Как отмечается, в инфракрасном свете на перевернутой вверх ногами картине видны черты лица, особенно нос, глаза и улыбка, якобы принадлежащие младенцу Христу.
Кроме этого, специалисты заметили, вероятно, складки мантии с декоративной окантовкой вокруг плеча и часть рукава, а также пухлую руку младенца.
По мнению старшего вице-президента и директора отдела картин старых мастеров аукциона Sothebyʼs в Нью-Йорке Криса Апостола, голова младенца «уникальна», ведь ни в картинах с автографами Боттичелли, ни в студийных работах нет такого же изображения.
По словам специалиста, в эпоху Возрождения «панно было ценным товаром, его не хотелось бы выбрасывать», если какая-то картина долгое время лежала недоработанной.
В то же время инфракрасное исследование показывает, что Боттичелли внес определенные коррективы в композицию. Например, кончик одного пальца, который касался раны в теле Христа, был прикрыт его одеждой, так что расположение раны и большого пальца изменилось.
Кроме того, волосы и шип из тернового венца над правым глазом Христа были длиннее. Другие изменения включают опущение бровей, корректировку изогнутого мизинца Христа, а также подбородок.
- Ранее картина, считавшаяся меньшей копией «Мадонны с гранатом» итальянского художника Сандро Боттичелли, оказалась оригинальной работой художника. К такому выводу пришли в «Английском наследии» (English Heritage — благотворительный фонд в Великобритании, управляющий историческим имуществом и имеющий поддержку от государства).