Под картиной Боттичелли, которую собираются продать на аукционе за $40 миллионов, нашли скрытое изображение Мадонны с младенцем

На картине «Муж скорби», автором которой считается итальянский художник Сандро Боттичелли и которую собираются выставить на аукцион Sothebyʼs 27 января за $40 миллионов, под слоем краски обнаружили изображение Мадонны с младенцем.

Об этом сообщает The Art Newspaper.

Как отмечается, в инфракрасном свете на перевернутой вверх ногами картине видны черты лица, особенно нос, глаза и улыбка, якобы принадлежащие младенцу Христу.

Кроме этого, специалисты заметили, вероятно, складки мантии с декоративной окантовкой вокруг плеча и часть рукава, а также пухлую руку младенца.

По мнению старшего вице-президента и директора отдела картин старых мастеров аукциона Sothebyʼs в Нью-Йорке Криса Апостола, голова младенца «уникальна», ведь ни в картинах с автографами Боттичелли, ни в студийных работах нет такого же изображения.

По словам специалиста, в эпоху Возрождения «панно было ценным товаром, его не хотелось бы выбрасывать», если какая-то картина долгое время лежала недоработанной.

В то же время инфракрасное исследование показывает, что Боттичелли внес определенные коррективы в композицию. Например, кончик одного пальца, который касался раны в теле Христа, был прикрыт его одеждой, так что расположение раны и большого пальца изменилось.

Кроме того, волосы и шип из тернового венца над правым глазом Христа были длиннее. Другие изменения включают опущение бровей, корректировку изогнутого мизинца Христа, а также подбородок.