Кейт Миддлтон ответила на поздравление с юбилеем только одному человеку — своему «фанату № 1»

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон ответила только одному человеку на поздравление с Днем рождения — 6-летней девочке с лейкемией, с которой она подружилась в 2020 году.

Внимание на это обратило издание People.

Девятого января герцогиня отмечала 40-летие. Поздравить ее решила шестилетняя Мила Снеддон, с которой герцогиня подружилась в 2020 году после участия в королевском фотопроекте.

Девочка записала видеопоздравление, а мама опубликовала его в Twitter. «С днем ​​рождения, Кейт! Я так рада, что тебе исполнилось 40, надеюсь, ты получишь хорошие подарки и любишь проводить время со своей семьей. С любовью, Мила», — отметила девочка, а в подписи к видео отмечалось, что это поздравление герцогини от ее «фаната номер один». Позже девочка получила ответ от Кейт Миддлтон: «Спасибо, Мила!»

Ответ пришел с официального аккаунта принца Уильяма и Кейт.

Герцогиня впервые узнала о Миле, когда в 2020 году вместе с Национальной портретной галереей готовила книгу о пандемии «Оставайтесь дома: портрет нашей нации в 2020 году». Девочка стала одним из 100 героев книги, где были представлены портреты, сделанные в первые дни борьбы с коронавирусом. Снимки прислали обычные люди. Фото Милы сделала мама: на нем девочка и ее отец целовались через стекло, пока она была в больнице, получая химиотерапию от лейкемии.

В мае 2021 года Кейт Миддлтон впервые встретилась с Милой: в 2020 году герцогиня обещала Миле, что встретится с ней, когда завершится самоизоляция, и наденет платье ее любимого розового цвета — так она и поступила.

По состоянию на январь 2022 года Миле осталось пройти еще несколько месяцев лечения от лейкемии.