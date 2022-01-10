Bloomberg определил самого богатого человека в сфере криптовалют. Им стал основатель биржи Binance

Издание Bloomberg определило самого богатого человека в мире в сфере криптовалют. Им стал основатель криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао.

Об этом говорится в статье издания.

По данным аналитиков Bloomberg, состояние Чжао составляет $96 миллиардов. Таким образом, в рейтинге самых богатых людей мира он оказался на 11 месте.

Такая оценка сформирована на основе доли Чжао в бирже Binance, которая в 2021 году получила доход в размере $20 миллиардов, а сам бизнесмен владеет 90% акций биржи.

В то же время чистый капитал Чжао может быть даже больше, поскольку аналитики не учитывали его личное состояние в биткоинах и криптовалюте от Binance — Binance Coin. Если учесть еще и его криптоактивы, то тогда состояние Чжао может достичь состояния самых богатых людей мира, в том числе основателя Meta Марка Цукерберга ($124 миллиарда) и основателя Microsoft Билла Гейтса ($135 миллиардов).

Сам Чжао никогда не комментировал размер собственного состояния, лишь отмечал, что его личные криптоактивы составляют «большую часть» капитала. Также не раскрывает финансовые данные и его биржа Binance, ежедневно проводящая ряд криптовалютных операций на $170 миллиардов.

Чанпен Чжао родился в Китае в 1977 году, но высшее образование получил в Канаде. Потом работал в финансовой сфере в Японии и Китае, а с 2013 года занимается разными криптовалютными проектами. В 2017 году он создал собственную криптовалютную биржу Binance, которая впоследствии стала самой большой в мире.