В Саудовской Аравии представили первую в мире гостиницу для верблюдов. Там подают теплое молоко

Саудовская Аравия представила первую в мире гостиницу для верблюдов. Она предназначена для обслуживания и ухода за животными во время шестого Фестиваля верблюдов короля Абдула Азиза.

Об этом сообщает The National News.

Отель называется Rest Assured, расположен в Эр-Рияде (столица) и имеет 120 гостиничных номеров, которые предоставляют все пятизвездочные услуги для верблюдов: за ними ухаживают, уделяют внимание и охраняют, а также кормят (есть теплое молоко) и следят за теплом в конюшнях. Животных сначала осматривают, а потом они идут в свои «комнаты». Ночь в отеле для верблюда стоит около $110.