Землетрясение разрушило часть Великой китайской стены

На севере КНР в уезде Шаньдань (провинция Ганьсу) обрушилось два метра Великой китайской стены.

Как сообщает Global Times, причиной этому стало землетрясение магнитудой 6,9, которое произошло в провинции Цинхай в полночь 9 января на глубине 10 километров.

Подземные толчки ощущались в малонаселенном районе, потому сильных разрушений и жертв не было. Травмы получили лишь 9 человек.

После землетрясения власти организовали проверку местных культурных памятников, что и позволило обнаружить обрушение. На пострадавшем участке установили защитные опоры. Специалисты обещают быстро закончить ремонт.