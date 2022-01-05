Президента Бразилии Болсонару выписали из больницы, куда он попал из-за последствий ранения в живот в 2018 году

Президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы.

Об этом пишет Associated Press.

Бразильский лидер пробыл в госпитале два дня с подозрением на кишечную непроходимость. Вынужденная госпитализация заставила президента прервать новогодний отпуск. Однако накануне сопровождавшие его медицинские эксперты сообщили, что 66-летнему лидеру страны хирургическое вмешательство не потребуется.

Болсонару в понедельник, 3 января, госпитализировали с болью в животе и обследовали на предмет необходимости операции. Болсонару почувствовал боль в животе во время отпуска в штате Санта-Катарина.

Жаир Болсонару в 2018 году получил ножевое ранение в кишечник во время предвыборной кампании (нападающий несколько раз ударил Болсонару ножом, когда его несли на руках в толпе). Тогда он потерял 40% крови. После ножевого ранения ему сделали несколько операций в брюшной полости. С тех пор президента несколько раз госпитализировали из-за связанных проблем: в последний раз это было в июле 2021 года из-за кишечной непроходимости после хронической икоты.