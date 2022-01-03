Украинский журналист в Москве Роман Цымбалюк уехал из России. В декабре его там вызвали на допрос

Украинский журналист Роман Цымбалюк, который работал в Москве для украинского информагентства УНИАН, покинул Россию после того, как прокуратура вызвала его на допрос из-за возможного «разжигания вражды».

О выезде из России сам Цымбалюк 3 января рассказал «Громадському».

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова», — сказал Цимбалюк.

Пока неизвестно, есть ли вообще против него дело — 13 декабря адвокат Цымбалюка Николай Полозов заявил, что в отношении его подзащитного собираются возбудить дело по статьям «экстремизм» и «разжигание вражды» и вызвали на допрос 24 декабря. Официальной информации по этому поводу от российских правоохранителей нет, однако об этом периодически пишут государственные СМИ России.

«Вместо меня пришел [на допрос] адвокат, а прокуроры почему-то на эту «стрелку» не пришли. Кто-то в соседнем кабинете защитнику сказал, что они отозвали повестку. Так оно или не так? Пока очень мало информации. Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют», — добавил Цымбалюк.

Вероятное дело касается фразы журналиста: «Уважаемые россияне! Можете к нам относиться как угодно, называть нас как угодно, даже использовать лексику Скабеевой-Соловьева. Но знайте, что если ваши военные или люди без опознавательных знаков пересекут границу с оружием — их убьют, уничтожат как бешеных псов».