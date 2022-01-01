Президент назначил генерала Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны ВСУ

Отмечается, что 1 января 2022 года вводится в действие Закон Украины «Об основах национального сопротивления», согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Что известно о Юрие Галушкине

В 2001-2002 годах был участником международной миротворческой операции в Косово (Союзная Республика Югославия), а с 2014 года участвовал в составе сил и средств, привлекаемых к АТО и ООС на Донбассе.

С июня 2014 года по январь 2015 года исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

После того, как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Галушкина назначили заместителем командующего.

С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020 года — заместителя главного инспектора.