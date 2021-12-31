В столице Южной Кореи за последние три года кошки стали причиной более 100 пожаров в домах

Пожарные столицы Южной Кореи Сеула обнародовали статистику причин пожаров за последние три года. Более 100 из них вызвали кошки.

Об этом пишет CNN.

В заявлении столичного департамента по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями Сеула отмечается, что с января 2019 года коты стали причиной 107 пожаров.

Чаще всего коты включали электроплиты. Пожарные подчеркивают, что те могут это сделать, нажимая на сенсорные кнопки — и из-за перегрева приборы загораются.

В результате таких пожаров пострадали четыре человека, а половина пожаров случились, когда владельцев кошек не было дома.

«Мы советуем семьям, у которых есть домашние животные, уделять этому больше внимания, поскольку огонь может распространиться, когда никого нет дома», — отмечают пожарные.

Кроме того, они советуют убирать с электроплит быстро загорающиеся вещи, когда домашние любимцы остаются дома одни.

Такая проблема актуальна не только для Южной Кореи. По данным Американской гуманной ассоциации, домашние животные в США становятся причиной примерно 1 000 пожаров в год.