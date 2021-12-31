В США женщина получила положительный тест на коронавирус во время полета. Она самоизолировалась в туалете самолета, где находилась несколько часов до приземления.

Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел 19 декабря с Марисой Фотиео, летевшей из Чикаго в Швейцарию с пересадкой в Исландии. Также с ней путешествовали брат и отец.

До вылета женщина сделала два ПЦР-теста и около пяти экспресс-тестов — все они показали отрицательный результат. Но во время полета она почувствовала боль в горле.

«В моем мозгу начали появляться разные мысли, и я подумала: хорошо, я сделаю тест. Это должно было заставить меня почувствовать себя лучше. Но сразу же я получила положительный тест», — отметила она.

Женщина была в панике и обратилась к стюардессам. Они пытались пересадить пассажиров так, чтобы Мариса могла сидеть одна, но самолет был полностью забит. Тогда женщина решила, что будет сидеть в туалете до конца рейса. Стюардессы повесили на нем табличку, что тот не работает, и приносили женщине еду и воду.

Сама Мариса рассказала, что сразу позвонила в школу, где работает, чтобы предупредить о результатах теста. Также она сняла видео в TikTok, набравшее 4,3 миллиона просмотров.

После посадки Марис и ее семья выходили из самолета последними. Отец и брат сдали тесты и получили отрицательный результат. Сама же женщина была вынуждена остаться в Исландии на 10-дневный карантин.