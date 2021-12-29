В штате Вирджиния открыли «капсулу времени» эпохи Конфедерации. В ней было около 60 предметов

В США, в штате Вирджиния, команда по вопросам охраны природы открыла «капсулу времени», которая содержит памятные вещи времен Конфедерации. Их возраст превышает 130 лет.

Об этом сообщает The New York Times.

Находка хранится в библиотеке штата. В заметках ящика говорится, что капсулу зарыли в 1877 году, а также, что десятки местных жителей передали в ящик около 60 предметов. Эксперты установили, что содержимое и дизайн коробки соответствуют датам. Хотя содержимое ящика и было влажным, оно сохранилось в лучшем состоянии, чем ожидалось. Капсула содержала множество артефактов эпохи гражданской войны, в том числе флаг Конфедерации, пули Минье (тип пуль, которые использовали в гражданской войне) и карту города Ричмонд, который был столицей Конфедерации.

Рабочие обнаружили ящик в столице штата городе Ричмонд в понедельник, 27 декабря, когда заканчивали демонтаж статуи генерала Конфедерации Роберта Ли. Статую убрали после антирасистских протестов после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.