Арнольд Шварценеггер официально развелся. Процесс длился более 10 лет

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально расстался с супругой Марией Шрайвер. Этот процесс длился более 10 лет.

Об этом пишет TMZ.

Издание называет этот процесс развода самым длинным в Голливуде. Формально разрешение на развод частный суд дал еще в начале месяца, но судебная система Лос-Анджелеса потребовала, чтобы это сделал государственный суд. Соответствующее решение было принято 28 декабря.

Процесс развода затянулся надолго из-за раздела имущества между Шварценеггером и Шрайвером, поскольку у них не было брачного контракта. Поэтому все нажитое в течение 25 лет имущество они делили пополам.

Кроме того, процесс затягивался «отсутствием мотивации» обоих супругов и «сложным соглашением урегулирования имущественных отношений».

Шрайвер подала на развод еще в 2011 году после того, как узнала, что у Шварценеггера есть внебрачный сын, которого родила их домработница. Актер скрывал эту информацию семь лет. У самих же супругов есть четверо детей.