Мэр Игорь Терехов заявил, что «харьковский Стоунхендж» за 1,5 миллиона гривен снесут

В Харькове снесут объект «Скифское наследие», который похож на Стоунхендж. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов во вторник, 28 декабря.

По его словам, человека, подписавшего документы об установлении объекта, уже уволили. Кто утвердил проект, не уточняется.

«Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью оплачивать счета. Я и моя команда проект не видели. Такой Стоунхендж нам не нужен», — заявил Терехов.

Место обустроят, когда поймут, что там можно сделать: чтобы хорошо выглядело и нравилось людям.

Перед этим представитель горсовета Юрий Сидоренко писал, что в таком виде это сооружение не примут — 1,5 миллиона за него не заплатят.

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Инсталляция «Скифское наследие» победила в конкурсе «Бюджет участия» — за нее отдали 751 голос. Автор — Евгений Кулик, он хотел создать этот объект «для повышения качества жизни харьковчан, повышения культуры и туристической привлекательности города Харькова». Тендер на строительство провели еще 17 декабря. Общая стоимость проекта — 1 482 680 гривен. Конструкция из бетона напоминает Стоунхендж в Великобритании — столбы и арки расположены по кругу, а также там есть орнаменты и фигуры, отсылающие к скифской тематике. Расположена инсталляция в Харькове по адресу улица Библика, 2В.