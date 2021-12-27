Синоптики предупредили о непогоде почти по всей территории Украины. Возможны гололедица и отключение электричества

Синоптики предупреждают о непогоде почти по всей территории Украины 27 и 28 декабря. Возможны гололедица и отключение электричества.

Об этом пишет Патрульная полиция в своем Facebook.

«Синоптики прогнозируют 27 декабря до конца суток в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а 28 декабря в южных, ночью и в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем и в центральных и восточных областях значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10—20 см), налипание мокрого снега», — говорится в сообщении.

Также возможны сильные порывы ветра и метели. На дорогах возможна гололедица, поэтому в полиции рекомендуют по возможности воздержаться от поездок автомобилями.

«Такие погодные условия могут повлечь за собой отключение энергообеспечения отдельных населенных пунктов и нарушение движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц», — подчеркнули там.