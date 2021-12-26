В Бердянске на дороге подрались двое депутатов

В Бердянске на дороге подрались двое местных депутатов — от городского и районного советов.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Инцидент произошел 25 декабря в 21:30 около торгового центра на улице Волонтеров.

«Между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения. Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге», — сообщили в полиции.

Драка закончилась травмами лица для одного из депутатов и он обратился в больницу.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

В пабликах Бердянска сообщается, что потерпевший заявил о групповом нападении. Его якобы избили несколько людей, которые находились под действием алкоголя или наркотиков, после чего скрылись на автомобиле.