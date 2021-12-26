Redwerk выпустила к Новому году лимитированную настольную игру для айтишников

В преддверии новогодних праздников компания Redwerk выпустила лимитированную серию «карт конфликта» — IT Against Humanity. Их разработали для айтишников.

«Эту провокативную и веселую настольную игру создали специально для тех, кто еще не выбрал подарок. Для тех, кто «деплоит» и «дебажит» или просто устал от старых корпоративных игр», — объясняют в компании.

Карты разработали в рамках благотворительной акции Do IT Christmas. За все вырученные средства купят компьютеры для воспитанников Молочанской школы-интерната Запорожской области. Подробнее о заведении можно прочитать здесь.

К акции уже присоединились компании Softkit, Mate Academy и Onde. На пятницу, 24 декабря, собрали более 49 тысяч гривен.

«К акции может приобщиться кто-угодно, сделать кому-то небанальный подарок и одновременно помочь детям получить доступ к знаниям. Цель Redwerk — вырастить новое поколение украинских айтишников», — отметили в компании.