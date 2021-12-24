Санта-Клаус отправился вручать подарки. Его начали отслеживать Flightradar и NORAD

Сервис отслеживания авиации Flightradar и Командование воздушно-космической обороны Северной Америки начали следить за Санта-Клаусом.
На Flightradar сани сказочного героя с позывным R3DN053 (Merry Christmas) и номером регистрации HoHoHo пролетают в районе российского Брянска (на момент публикации) и движутся в сторону Украины.
Командование обороны (NORAD) указывает на своем рождественском сайте, что Санта сейчас летит в сторону Южной Кореи со стороны японского острова Окинава.
- Flightradar начал показывать маршрут Санты в 2017 году. Первым эту традицию запустило военное командование NORAD в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо допустил ошибку в своей рекламе и указал номер телефона горячей линии континентального командования ПВО. Реклама призывала детей звонить Санте. После этого военные решили каждый год показывать вымышленный маршрут главного рождественского героя.