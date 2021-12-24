Офис генпрокурора объявил подозрение министру транспорта России за организацию незаконных полетов в Крым

Офис генерального прокурора объявил подозрение министру транспорта России Виталию Савельеву за организацию незаконных полетов в аннексированный Крым.

Об этом пишет пресс-служба ОГП.

Кроме Савельева, подозрение также получил и его заместитель. Они обвиняются по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины).

«Подозреваемые, будучи на руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО «Аэрофлот», после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля на временно оккупированной территории полуострова Крым, организовали преступную схему. В соответствии с ней с апреля 2014 по ноябрь 2020 на полуостров Крым и из него совершено более 34 тысяч рейсов», — говорится в сообщении.

Всего за это время на территорию Крыма незаконно перевезли около 329 тысяч человек. В Офисе генпрокурора подчеркивают, что, несмотря на запрет на полеты, Россия выполняла пассажирские рейсы в аэропорт в Симферополе.

Виталий Савельев стал министром транспорта России в ноябре 2020 года. До этого он с 2009 года возглавлял российскую государственную авиакомпанию «Аэрофлот».