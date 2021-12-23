Парламент Казахстана отменил смертную казнь

Верхняя палата парламента Казахстана исключила смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса страны, приняв соответствующий закон. Теперь его должен подписать президент Касым-Жомарт Токаев.

Об этом сообщается на сайте Сената парламента.

Данный закон присоединяет Казахстан к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. По сути документа стал частью поэтапного сокращения применения казни. Закон стал необходим после того, как в январе страна ратифицировала второй протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН.

С 2003 года в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь, но суды приговаривали людей к высшей мере наказания. Ее бы исполнили, в случае отмены моратория. В конце 2019 года президент анонсировал отмену казни, а в январе 2021 года подписал закон о ее отмене.