Астрономы нашли 70 планет-сирот в галактике Млечный Путь

Международная группа астрономов обнаружила как минимум 70 новых планет-сирот в нашей галактике Млечный Путь, что является наибольшим количеством из когда-либо обнаруженных. Эти планеты расположены на расстоянии около 420 световых лет от Земли.
Об этом сообщает Европейская южная обсерватория (ESO).
Астроном Нурия Мирет-Роиг, работающая в лаборатории астрофизики Бордо (Франция) и Венском университете (Австрия) отметила, что они не могли представить, что найдут так много планет.
В целом астрономы нашли не менее 70 планет-сирот, чью массу можно сравнить с массой Юпитера, в регионе звездообразования, расположенном в созвездиях Скорпиона и Змееносца.
- Планета-сирота — это объект, имеющий массу, сравнимую с планетарной, и являющийся по сути планетой, но не связанный гравитационно ни с какой звездой, коричневым карликом и даже с другой планетой (хотя такая планета может иметь спутники).