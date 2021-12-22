«Слуга народа» осудила поведение нардепа Галушко. Сам депутат вновь назвал полицейских «дебилами»

Парламентская фракция «Слуга народа» публично осудила инцидент с ее депутатом Николаем Галушко и патрульными полицейскими.
Позицию фракции озвучила ее спикер Юлия Палийчук.
СН осуждает действия Галушко и считает его поведение в общении с полицейскими неприемлемым. Фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация.
«Как утверждает сам депутат Галушко, он знал о существовании этого видео, поскольку оно являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД [Арсена Авакова], который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы. По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, которое состоялось 15 июля. А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И его можно воспринять как недавний инцидент», — заявила Палийчук.
Летом этого года Галушко голосовал за отставку Авакова, как и почти все дерутаты «Слуги народа».
В эфире «Украина 24» нардеп снова назвал полицейских «дебилами», настаивая на том, что они незаконно обыскали его автомобиль.
«Не было никакого нарушения. Просто остановили машину и обыскали без законных на это оснований — рабочие документы, барсетку, кошельки, которые находились в машине, мои личные и рабочие документы. Если я им объясняю, а они говорят: “Мы могли это делать”. Ну, дебилы, значит», — сказал Галушко.
- 22 декабря СМИ опубликовали видеозапись, переданную полицейскими, на которой член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Николай Галушко кидался с нецензурной бранью на патрульных полицейских после того, как они остановили его автомобиль. Он заявлял, что его автомобиль незаконно обыскали. Полицейские на видео это отрицали.