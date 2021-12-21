Россия испытала крылатую ракету, поразившую цель на расстоянии в 1 000 км

Вооруженные силы России испытали крылатую ракету «Калибр», поразившую цель на расстоянии 1 000 километров.
Об этом пишет российское агентство ТАСС.
Испытания проводили в Японском море. «Новейшая дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели из подводного положения. Дальность стрельбы превысила тысячу километров», — цитирует агентство пресс-службу Тихоокеанского флота РФ.
Сообщается, что перед выполнением пуска подводники совершили «тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач».
- В октябре российские военные провели первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки, которую до этого запускали с надводной.
- В августе сообщалось, что на российском архипелаге Новая Земля, вероятно, готовятся к новым испытаниям крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.