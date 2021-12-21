Россия испытала крылатую ракету, поразившую цель на расстоянии в 1 000 км

Вооруженные силы России испытали крылатую ракету «Калибр», поразившую цель на расстоянии 1 000 километров.

Об этом пишет российское агентство ТАСС.

Испытания проводили в Японском море. «Новейшая дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели из подводного положения. Дальность стрельбы превысила тысячу километров», — цитирует агентство пресс-службу Тихоокеанского флота РФ.

Сообщается, что перед выполнением пуска подводники совершили «тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач».