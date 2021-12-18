Синоптики объявили штормовое предупреждение на 19 декабря. Прогнозируют снег с дождем, метели и гололедицу

В воскресенье, 19 декабря, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, на День святого Николая будет снег, местами пройдет мокрый снег, днем на западе и севере страны — с дождем, в северо-восточных областях возможны значительные осадки.

Ветер преимущественно западный 7—12 м/с, но будут и порывы 15—20 м/с, в Карпатах — до 25—30 м/с. Также ночью в западных и северных областях местами, а днем в северо-восточных областях повсюду прогнозируют метели. На дорогах большинства областей будет гололедица.