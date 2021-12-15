Зонд NASA впервые «коснулся» Солнца и отобрал образцы магнитных полей

Американский космический аппарат Parker Solar Probe впервые практически коснулся Солнца, точнее, прошел через корону — один из слоев атмосферы Солнца.

Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Parker пролетел через верхние слои атмосферы Солнца, где температура может достигать 500 тысяч кельвинов (около 500 тысяч градусов по Цельсию) и взял образцы частиц и магнитных полей.

Сейчас солнечный зонд NASA Parker находится в верхних слоях атмосферы Солнца — его короне. В NASA отмечают, что это событие станет большим скачком в солнечной науке.

«Точно так же, как посадка на Луну позволила ученым понять, как она сформировалась, прикосновение к веществу, из которого состоит Солнце, поможет ученым раскрыть важную информацию о нашей ближайшей звезде и ее влиянии на Солнечную систему», — пояснили в агентстве.

Зонд Parker Solar Probe запустили в 2018 году, в октябре прошлого года он смог приблизиться к Солнцу настолько, что побил все предыдущие рекорды. Общая стоимость такой станции составляет $1,5 миллиарда, она защищена оболочкой из углепластика, позволяющей выдерживать высокую температуру.

NASA рассчитывает, что эта миссия позволит внести фундаментальный вклад в понимание причин нагрева солнечной короны и возникновения солнечного ветра.