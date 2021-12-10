Зеленский поддержал петицию о требовании указывать источники финансирования проектов «Большого строительства»

Президент Владимир Зеленский выступил с предложением создать в Украине сайт, где будут указаны все источники финансирования проектов «Большого строительства».

Такую инициативу он выразил, отвечая на петицию о маркировке всех государственных проектов фразой «за средства налогоплательщиков».

Зеленский отметил, что за время его президентства в Украине максимально эффективно используются средства налогоплательщиков и главную роль в этом играет «Большое строительство», в рамках которого осуществляется масштабное обновление инфраструктуры.

По его словам, в течение 2020—2021 годов обновлено более 13 тысяч километров дорог, 560 мостов, построено или отремонтировано почти 400 школ и детсадов, 25 бассейнов, 193 стадиона, 201 приемное отделение и 600 сельских амбулаторий.