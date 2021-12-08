В Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны страны. Погибли 13 человек

В индийском штате Тамилнад разбился военный вертолет Ми-17В-5, в котором находились начальник штаба обороны Вооруженных сил Индии генерал Бипин Рават и его жена, а также 11 военнослужащих. Выжить удалось лишь одному человеку.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил Индии и министр обороны Раджнатх Сингх.

До аварии Рават был в военной академии Веллингтона, в которой сам когда-то учился. Там прошла церемония выпуска курсантов. После нее Рават направился в штаб.

Как сообщает Times of India, вертолет разбился в лесу. По предварительным данным, причиной крушения стала плохая видимость, вызванная туманом.

В катастрофе выжил только капитан Варун Сингх — один из руководителей военной академии Веллингтона. Он доставлен в больницу с различными травмами.