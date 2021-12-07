Комета Леонарда в первый и последний раз приблизится к Земле 12 декабря. Ее можно будет увидеть через бинокль

Ориентировочно 12 декабря мимо Земли единственный раз пролетит комета Леонарда (C/2021 A1), обнаруженная в январе 2021 года. Она не представляет угрозу для нашей планеты, поскольку будет лететь на расстоянии 34 млн км.

По данным CNN, 18 декабря комета пролетит мимо Венеры, а уже 3 января 2022 года приблизится к Солнцу, после чего и вовсе исчезнет из виду.

Ученые предполагают, что комету можно будет увидеть невооруженным глазом или через бинокль — она будет виднеться рядом с яркой звездой под названием Арктур в созвездии Волопаса.

Специалисты объясняют, что все кометы, которые по сути являются шарами льда, при приближении к Солнцу начинают терять часть своего вещества, которое создает оболочку или ком кометы. Именно пыль и газ, струящиеся позади кометы, создают очень длинные хвосты. Поэтому большинство комет можно увидеть только тогда, когда они летят через внутреннюю часть Солнечной системы.