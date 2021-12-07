В Украине зарегистрировали таблетки от туберкулеза «Претоманид». Они помогут тяжелобольным

Министерство здравоохранения зарегистрировало новый препарат от туберкулеза «Претоманид».

В ведомстве заявили, что таблетки помогут спасти жизни тысячи тяжелобольных украинцев.

«Медпрепарат подарит надежду тем пациентам, которые имели низкие шансы на выздоровление именно из-за недейственности уже существующих препаратов против тяжелых форм туберкулеза», — отметили в Минздраве.

Препарат позволит сократить количество сильнодействующих лекарств до 3 приемов с более коротким сроком и значительно снизит смертность от устойчивого туберкулеза.

Препарат уже включили в номенклатурный перечень лекарств для закупки. Сейчас проводят необходимые процедуры для его приобретения.