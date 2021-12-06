На Донбассе погиб военный из Львовской области — Руслан Ныров

Пятого декабря в зоне проведения Операции объединенных сил погиб украинский военный. Им оказался 35-летний Руслан Ныров родом из села Семеновка Львовской области.
Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
По словам чиновника, военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Тело погибшего привезут домой в среду, 8 декабря.
Что именно стало причиной смерти бойца,— неизвестно. У него осталась беременная жена, мама и две сестры.
- 3 декабря Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что на Донбассе боевики российских группировок «ДНР» и «ЛНР» привели свои войска в высшую степень боевой готовности.