На Донбассе погиб военный из Львовской области — Руслан Ныров

Пятого декабря в зоне проведения Операции объединенных сил погиб украинский военный. Им оказался 35-летний Руслан Ныров родом из села Семеновка Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам чиновника, военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Тело погибшего привезут домой в среду, 8 декабря.

Что именно стало причиной смерти бойца,— неизвестно. У него осталась беременная жена, мама и две сестры.