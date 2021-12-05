Рейтинговое агентство Fitch не верит в развязывание Россией полномасштабной войны. Пентагон обещает помочь Украине в случае эскалации

Аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings в своем базовом прогнозе не рассматривают вариант перерастания эскалации на границе России и Украины в войну.

«Стратегическая калькуляция вторжения остается неясной, и наш базовый сценарий по-прежнему не рассматривает эскалацию ситуации в полномасштабную войну с Украиной», — говорится в релизе.

Они подчеркнули, что с учетом последних переговоров наивысшего уровня концентрация российских войск на границе с Украиной «увеличивает геополитические и санкционные риски».