Президент Франции: Страны ЕС планируют открыть общую дипмиссию в Афганистане

Несколько европейских стран, в частности Франция, работают над открытием совместной дипломатической миссии в Афганистане, которая позволит их послам вернуться в страну.
Об этом сказал французский президент Эмманюэль Макрон во время визита в Катар, пишет Reuters.
По его словам, этот шаг не будет свидетельствовать о политическом признании движения «Талибан».
«Мы думаем об организации совместного представительства, что позволит возобновить присутствие наших послов в Афганистане», – сказал Макрон.
Недавно Франция эвакуировала из Афганистана 329 человек, большинство из которых — афганцы. Эта операция состоялась при содействии Катара, осуществляющего посреднические функции между западными государствами и исламистским движением «Талибан».
ЕС официально не признает сформированное «Талибаном» правительство, но ищет обходные пути коммуникации с талибами.
- 15 августа исламистское фундаменталистское движение «Талибан» захватило власть в стране, взяв Кабул. Это произошло после того, как США и их союзники начали вывод войск из Афганистана, а правительственные войска страны практически не сопротивлялись талибам. В результате этого ряд западных стран вывезли своих дипломатов из Афганистана, из страны эвакуировали более 120 тысяч человек.