Президент Франции: Страны ЕС планируют открыть общую дипмиссию в Афганистане

Несколько европейских стран, в частности Франция, работают над открытием совместной дипломатической миссии в Афганистане, которая позволит их послам вернуться в страну.

Об этом сказал французский президент Эмманюэль Макрон во время визита в Катар, пишет Reuters.

По его словам, этот шаг не будет свидетельствовать о политическом признании движения «Талибан».

«Мы думаем об организации совместного представительства, что позволит возобновить присутствие наших послов в Афганистане», – сказал Макрон.